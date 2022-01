Konkurentsiamet algatas Ekspress Grupi piletiäri võtete uurimiseks menetluse

Konkurentsiameti koostöö- ja tugiteenuste osakonna juhataja Maarja Uulits kinnitas BNSile, et amet on Piletilevi väidete kontrollimiseks alustanud menetlust. Piletilevi leidis, et Ekspress Grupp kasutab oma turujõudu veebis avaldatavates meediaväljaannetes, andes Piletitaskule konkurentsieelise.