Vägikaikavedu: EL käsib Europolil tohutu hulga inimeste kohta käivaid andmeid kustutada, Europol ei taha

Europol on enda kätte kogunud aastate jooksul hulga riikide politseiorganisatsioonidelt kogutud andmeid. Euroopa Liidu andmekaitseorganisatsioon (EDPS, European Data Protection Supervisor) ütleb, et nii ei tohi – selline suur andmete kogumine ja salvestamine läheb vastuollu blokis kehtiva eraelu kaitsega ja käsib ühe aasta jooksul suure hulga admeid ära kustutada, vahendab The Verge.

EDPS käsib Europolil kustutada miljardite lehekülgede kaupa andmeid, millest suur hulk on seotud näiteks terrorivastase võitluse ja kahtlustatavate kontaktvõrgustikega. EDPS ütles juba 2019. aastal, et nende hinnangul monitoorib Europol inimesi ilma, et oleks selge, kas seda üldse uurimise jaoks tarvis oli. Nüüd nägi EDPS, et suurt midagi pole muutnud ja käskis andmed lihtsalt ära kustutada – osalt ka seetõttu, et pole isegi teada, mis liiki andmeid või kelle kohta Europol täpsemalt kogub ja miks. Kui nad seda infot jagada ei taha, siis ei saa seda kasutada ka Europol, argumenteerib EDPS.