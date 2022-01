Õpetajate energiahüvitise saamine sõltub tulumaksuvaba miinimumi kasutamisest

Vabakutseline õpetaja Diana Poudel sai rahandusministeeriumist kinnituse, et kui kahe õpetaja brutopalk on 1354 eurot ning üks õpetaja kasutab igakuiselt tulumaksuvaba miinimumi ja saab arvele 1127 eurot ning teine õpetaja ei kasuta seda miinimumi ja saab arvele 1044 eurot, siis üks neist õpetajatest ei kvalifitseeru elektrihinna toetusele ja teine kvalifitseerub.

«Muidugi kui pere ka, siis muutujaid rohkem, kuid kahtlustan, et paljude noorte õpetajate jaoks väga ebameeldiv üllatus see, et paari euroga nüüd toetusest ilma jäädi,» ütles Poudel.