Euroopa Parlament rikub omaenda tehtud seadust

Euroopa andmekaitseseadus (tuntud lühendi GDPR all) hakkas kehtima 2018. aastal ning üks selle nõudeid on, et Euroopa firmad ei tohi andmeid – eelkõige kasutajatega seotud andmeid – niisama USAsse saata. See vaieldi selgeks 2020. aastal Euroopa Kohtus.