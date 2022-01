Eksperthinnang soovitab rajada Hellenurme paisule kalapääsu

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul kinnitab eksperthinnang, et Hellenurme paisutus mõjutab veekogu kalastikku ja muud vee-elustikku oluliselt. «Peale selle, et kalapääsu rajamine on tehniliselt võimalik, on see looduskaitseliselt ka hädavajalik. Ainult nii saab leevendada paisutuse negatiivseid mõjusid loodusväärtustele, mille seisundi parandamine on Euroopa kaitsealade võrgustiku ees võetud kohustus,» ütles Vakra.