Hotellid ja toitlustajad: energia kallinemine tuli väga halval ajal, ees ootab paratamatu hinnatõus

Enamik ettevõtetest on saanud viimaste päevade jooksul energiaettevõtetelt oma tublisti kasvanud arved kätte. «Võtab sõnatuks, kui su energiaarved on äkki suurenenud 400 protsendi võrra,» rääkis Kusma. Aqva Hotelsi elektriarve kerkis aasta varasemalt 15 000 eurolt 2021. aasta detsembris 63 600 euroni, gaasiarve kerkis 18 400 eurolt 73 700 euroni. «Vaatamata sellele, et me ise suudame toota ja toodamegi suhteliselt odavat energiat, müüb Eesti Energia meile elektrit hinnaga, mis on täiesti utoopiline ja mille hinnakujundus ei vasta mingisuguselegi loogikale,» ütles Kusma. Tema hinnangul tuleks tarbijatele väljastada detsembri arvete eest 70 protsendi ulatuses kreeditarved ja elektrile kehtestada piirhinnad. «Kui kulud elektri tootmiseks pole aastaga suurenenud, siis saab ju rahulikult elektrit sama hinnaga müüa, mis eelmiselgi aastal. Kui praegu väljastada kreeditarved, siis ei pea ka keegi kellelegi midagi tagasi maksma hakkama, vaid kliendid tasuvad kohe õiglase hinna elektri eest.»