USA piirab nafta- ja gaasiammutamist Alaskal

Otsus puudutab umbes 11 miljoni aakri suurust ala või ligi poolt 23 miljonist aakrist, mis eraldati piirkonnas sajand tagasi energeetika arendamiseks. See keskkonnakaitsjate hagi tulemusel astutud samm nullib USA ekspresidendi Donald Trumpi administratsiooni pingutused suurendada Alaska riiklikus naftakaitsealas nafta ammutamist.

Naftakaitseala loodi 1920. aastatel nafta ja gaasi ammutamiseks. President Barack Obama ajal piiras valitsus seal nafta ja gaasi ammutamise 11,8 miljonile aakrile. Seejärel otsustas Trumpi valitsus laiendada seda ala 18,6 miljoni aakrini, öeldes, et nende ressursside kasutuselevõtt suurendab riigi energiajulgeolekut ja tõstab USA majandust. Sellega rahulolematud keskkonnakaitsjad esitasid kohtusse hagi.

Joe Biden andis võimule tulles korralduse viia läbi kontroll. Tulemusena teatasid siseministeeriumi esindajas esmaspäeval, et rendile antavate kruntide vähendamine tuleb kasuks hävimisohus liikidele.

Biden üritab keskkonnakaitse eesmärgil piirata nafta ammutamist föderaalaladel, kuid see tekitab rahulolematust Alaskal, sest selle majandus ja eelarve on tihedasti seotud just naftaga, märkis WSJ.