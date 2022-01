Mida toob aasta 2022 autoturule?

«Võime end saabuval kevadel või suvel leida olukorrast, kus enamike kaupade ja teenuste hinnad on tõusnud, autosalongidel on autod tellitud, aga inimeste kindlustunne on oluliselt vähenenud ja seeläbi ka nõudlus. See tähendab, et pakkumine võib taaskord ületada nõudluse,» nentis Soodla.

Ebakindlus kammitseb

Ostjate madalat enesekindlust tekitab ka käimasolev energiakriis. «Kui me oma elektri- ja gaasiarved ära maksame, siis piltlikult öeldes jääb raha väga vähe järele ning see omakorda mõjutab inimeste valmisolekut kalleid oste teha. Eramajas elava pere jaoks võib ainuüksi gaasi ja elektri hinnatõus olla võrreldav liisingu kuumakse suurusega. Mina näen siin väga suurt riski, et käimasolev talv võib teha korraliku korrektuuri tarbijate enesekindluses ning autoturul nõudlust vähendada,» selgitas ta.

Mullu läks autoturul lahti kasutatud autode buum, kuna uued autod said üleilmse kiibikriisi tõttu lihtsalt otsa. «Kasutatud autode müügi kasv on olnud täiesti pretsedenditu ning päädis novembris ajaloolise rekordiga: 3045 kasutatud auto esmaregistreerimist kuus,» märkis Soodla.

Samal ajal väheneb pidevalt uute autode müük. «Kui veel novembris oli müüdud uute autode maht 1450, siis detsembris oli see number vaid 1027. Selline vaikus turul oli väga ootamatu,» lisas ta ning ütles, et uute ja kasutatud autode osakaalu muutumist me tõenäoliselt 2022. aastal ei näe.

Siiski on ka kiibikriis vaikselt möödumas. Olukorda on aidanud rahustada asjaolu, et uusi masinaid müüakse järjest enam niinimetatud tellimusautodena, mitte otse laost nagu varem.

Tehased optimeerivad tootmist

«Kui varasematel aastatel müüdi autosid enamasti otse laost, siis nüüd on põhiliseks viisiks saanud tellimusautod. Selliselt on võimalik parimal moel optimeerida tehaste tootmisvõimsusi ja ostutellimusi. Seeläbi on lühenenud ooteaeg, mis tellimusautode puhul on keskmiselt kolm-neli kuud,» rääkis ta.

Sellegipoolest ennustab Soodla, et päris kõiki automudeleid komekuuse tähtajaga lähitulevikus võimalik valmistada pole.