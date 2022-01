Jõulud tõid Apollo kauplustele rekordkäibe

«Eks sellised numbrid tulid ka meile üllatusena, sest 2020. aasta detsember oli meie eelmine rekordkuu,» kommenteeris Apollo Kauplused OÜ tegevjuht Eha Pank.

Tootekategooriatest tegi suurima kasvu kinketoodete müük, mis kasvas lausa 33% võrreldes 2020. aasta detsembriga. «Oleme kinketoodete sortimenti aasta aastalt laiendanud ja usun, et oleme leidnud just need Eesti bränditooted, mida kliendid soetada soovivad,» lisas Pank.

2021. aasta detsembris müüdi Apollo raamatukauplustes pea 15 000 raamatut enam kui samal ajal 2020. aastal. «Suurimat rõõmu pakub just 17%-line raamatute müügi kasv. See näitab, et raamat on endiselt väga populaarne jõulukingitus ning ei ole aastate jooksul oma positsiooni kingikotis kaotanud, vaid pigem kinnistanud. Sarnaselt 2020. aastale olid 2021. aasta detsembris kõige populaarsemad lasteraamatud, psühholoogia- ja eneseabiraamatud ning elu- ja ajalooraamatud,» lisas Pank.

2021. aasta detsembri kolm kõige populaarsemat raamatut Apollos olid Ants Rootslase «Seitsme põlve müsteerium», Lauri Räpi «Lihtsate asjade tähtsus» ning Tõnu Õnnepalu teos «Palk».

Lauamängude müük kasvas detsembris võrreldes aastataguse ajaga 17%. Ja kolm kõige populaarsemat lauamängu detsembris olid: «Veame kihla?», «Pictionary Air» ja «Vaarikas - kirglik mäng paaridele».

Üllatavalt kõrge tõusu – 21%, tegid detsembris ka kooli- ja kontorikaubad. Muusika müük kasvas 4%.

«Kindlasti aitas heale detsembri tulemusele kaasa see, et meil on iseteeninduskassad ning kauplustes ei teki seetõttu suuri järjekordi. Samuti said kliendid oma e-poe pakid tellida tasuta Apollo kauplustesse ning neile sinna järgi minna. Seda võimalust kasutas sel aastal rekordiliselt pea 7000 inimest,» kommenteeris Apollo Kauplused OÜ tegevjuht Eha pank. Apollo.ee e-pood tegi detsembris samuti rekordkäibe ületades 2020. aasta detsembri käivet lausa 13% võrra.