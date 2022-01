Neivelt: Eesti peaks sarnaselt Norrale kehtestama elektri hinnalae

«Kui me oleme Norraga koos elektribörsil, siis miks Norra saab panna hinnalae 70 eurot MWh kohta ja meie ei saa?» küsis Neivelt oma Facebooki postituses. «Kui me oleme samasugustel tingimustel elektribörsi liikmed kui Norra, siis peaks meil olema ka samad võimalused lage kehtestada.»

Seega ei saa põhjus olla juriidiline, järeldas Neivelt ja küsis samas, kas Eestil ei ole selleks raha.

«Kui elektri tootmise omahind on alla 50 euro MWh kohta ja CO2 kvooti peab ostma ca 70-80 eurot MWh kohta, aga see laekub hiljem riigieelarvesse – 2022 hinnanguliselt 400 miljonit –, siis me saaksime ju panna lae ka 70 euro peale nagu Norras,» arutles Neivelt.

Eesti Energia kuulub riigile ja kvootide ostmiseks kulutatud raha tuleb hiljem otsapidi enam-vähem samas summas riigieelarvesse, siis oleks see meile kõigile kasulik.

«Kuu aega tagasi arvasin, et lagi võiks olla omahind pluss CO2 kvoodi hind ehk maksimaalselt 140 eurot. Nüüd olen aru saanud, et see võib olla ka sama mis Norras ehk 70 eurot,» kirjutas Neivelt. «Siia saab ju vajadusel ka pere kohta limiidi panna. See raha on meil ju sisuliselt olemas. Meie endi raha. Praegu läheb see raha lihtsalt eelarvesse.»

Eelarve saadakse paberil tasakaalu, aga ainult paberil. Energiahind on väga valus nii eraisikutele kui ka ettevõtetele ja ei ole mõtet arvata, et firmade sulgemisi ei tule, rääkis Neivelt. «Samuti ei ole mõtet öelda, et meie hinna kompenseerimine on suhtena SKP-sse kallim kui Norral. Elamispind on ikka inimese kohta, mitte SKP kohta.»

See raha on riigil sisuliselt olemas. Energiatootjad suplevad Neivelti sõnul rahas. Osa neist saab lisaks kõrgele elektrihinnale ka eelarvest taastuvenergia toetusi. Kokku maksavad maksumaksjad aastas ca 100 miljonit eurot.