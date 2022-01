Eesti läheneb kliimaläbirääkimistele paindlikult

Keskkonnaminister Erki Savisaar ütles eile, et Eestil ei ole ametlikku kliimapaketi elluviimise kava ja me saame ­pidada üldrahvalikku arutelu. Eesti ei ole tema sõnul seatud kliimaeesmärkidest väga kaugel. «Me oleme olnud üldeesmärkide kokkuleppimise juures ja ­nõustunud, et ­aastaks 2050 oleme süsiniku­neutraalsed, kliimapaketiga tahetakse lihtsalt kiiremini ­edasi liikuda,» märkis Savisaar, kelle sõnul on Eesti jaoks suurim mure süsiniku sidumine ja sellest tulenev. «Kui esitatud kavaga edasi liikuda, siis kaasnevad sellega suured sotsiaal-majanduslikud mõjud, kuid me loodame, et saame läbirääkimistel need nurgad maha lihvida,» ütles Savisaar.