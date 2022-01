Saadik: maailma ühed suurimad relvaostjad saudid huvituvad Eesti lahendustest

See turg on hoomamatu nii raha, kultuuri kui ka võimaluste poolest. Meie ettevõtjatel on kahjuks eksiarvamus, et nende teenuseid ja tooteid ootab siin ees justkui palju raha ja tohutud võimalused äri ajada. Nii mõtlevad tegelikult kõik, aga väljavalituks saavad ehk jõuavad tehinguni ainult parimad. Neil siin Ühendemiraatides on maailma parimad lahendused, mida on loonud maailma parimad eksperdid, ja siinne klient teab, mida tähendab kvaliteet. Siinsel turul soovitakse näha vaid tipptooteid ja -lahendusi. Sellepärast peab siin ja laiemalt kogu Araabia poolsaare piirkonnas kanda kinnitada sooviv ettevõtja olema väga sihitatud eesmärgiga ja kannatlik. Ja veel üks oluline asi: kaasas peab olema väga korralik turunduse eelarve. Olen kuulnud, et näiteks IT valdkonnas algavad Ühendemiraatides ettevõtete turunduseelarved 200 000 eurost aastas. See tähendab, et sihtriigis peab kohal olema nii ettevõtte esindaja kui lisaks veel kohapealt palgatud araabia keelt valdav inimene, kes võiks soovitavalt olla varem töötanud samas sektoris ja omada suhtlusvõrgustikku valdkonnas, kuhu soovitakse siseneda, ning on tuttav kohaliku ärikultuuri, tavade ja religiooniga. See on ainult unistus, et sa saadad siia kellegi Eestist ja ta loob ise siin kiiresti võrgustiku, teeb ise ära turunduse ja müügitöö. Tõenäoliselt me ei leia Eestist sellist inimest, pidades silmas Araabia turgu. Kui need eeldused on täidetud, siis on loodud eeldused, et äri araablastega võiks õnnestuda, kuid see ei ole garanteeritud. Mulle meeldib tsiteerida üht eesti ettevõtjat, kes tegutseb Dubais ja kelle hinnangul tähendab suutlikkus ajada edukalt äri araablastega seda, et sa suudad äri ajada ka igal pool mujal maailmas.