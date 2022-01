Lähiriikide osakaal Eesti ekspordis vähenes

Kui aga vaadata Eesti kaupade eksporti pandeemia ajal ehk viimase kahe aasta jooksul, siis on selle osakaal SKT-s taas suurenema hakanud ning kiiresti on tõusnud ka selle osakaal euroalal ehk turul, kuhu läheb ligi pool meie kaupade ekspordist. Ekspordihinnad on kasvanud kõikjal – meie suuremate kaubanduspartnerite juures on meist kiiremini kasvanud need Soomes, Rootsis ja Lätis. Eesti ekspordihinnad kasvasid oktoobris ja novembris aga impordihindadest veidi aeglasemalt – seega muutusid nendel kuudel sisseostetud kaubad ekspordiga võrreldes kallimaks.