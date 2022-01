Vaktsineerimise ja testide kontroll jääb reisijaid saatma ilmselt ka 2023. aastal

Muutlikud ja riigiti erinevad piirangud on reisimist häirinud juba pea kaks aastat ning valitsuste nõuded jäävad reisijaid koormama veel pikaks ajaks. Kõige enam segab reisikorraldajaid see, et piiranguid kehtestatakse lühikese etteteatamisajaga. Kui kusagil leevendatakse riiki sisenemise reegleid, siis mõni teine riik paneb piirid pea täielikult lukku või muudab reeglite rägastikuga turismi sisuliselt võimatuks.

Todd Handcock reisifirmast Collinson toob näiteks olukorra, kus Hongkong on seoses omikroniga pea kõik lennud keelanud, samas kui Ühendkuningriik leevendas piiranguid, loobudes täielikult vaktsineeritud reisijate testimisnõudest, tuues põhjenduseks, et need ei täida oma eesmärki, vahendas CNBC.

Collinsoni ja reisiuuringufirma CAPA koostöös valminud uuringust nähtub, et testimine ja vaktsineerimine jäävad alanud ja ilmselt ka 2023. aastal reisiprotsessi osaks. Küsitluses osalenud lennufirmade ja reisikorraldajate hinnangul on võtmeküsimuseks pidevalt muutuva olukorraga kohanemine. Samas leiti, et parem riikidevaheline koostöö aitaks praeguseid konarlikke protsesse muuta reisijatele lihtsamaks. «Testide ja vaktsineerimise olemasolu kontrollimist tuleb lihtsustada,» ütles Handcock. «Lahenduseks oleks ühtne teabesüsteem, mida saaks kasutada kogu maailmas.»

Ta lisas, et kahjuks ollakse ühtse süsteemi loomisest veel kaugel. «Samuti tuleks vaktsineerituse taset enne märkimisväärselt tõsta kõikjal maailmas.»

Praegu on umbes 59% maailma elanikkonnast saanud vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini, kuid madalama sissetulekuga riikides on vähemalt ühe doosi saanud vaid 8,8% elanikest, selgus ajakirja Our World in Data kogutud andmetest. WHO teatas eelmisel nädalal, et vaktsiinide ebavõrdne jaotus õõnestab maailmamajanduse taastumist ning madal vaktsiinidega hõlmatus paljudes riikides oli peamiseks teguriks COVID-19 delta ja omikroni tüvede esilekerkimisel.

Samas on inimeste valmidus reisimiseks väga kõrge. Seda näitab ilmekalt broneeringute hüppeline kasv pärast seda, et kui Briti valitsus otsustas piiranguid leevendada. Riigi suurim reisikorraldaja Jet2 teatas, et nõudlus on taastunud pea pandeemia eelsele tasemele.

Jet2 juht Steve Heapy rääkis, et broneeringute arv kasvas üleöö 150 protsenti. «Meetmete leevendamine andis inimestele kindlustunde, et neid ei jäeta kuurortidesse karantiini,» kirjeldas Heapy. Ta lisas, et inimesed tunnevad praegu puhkusepakettide vastu suuremat huvi kui 2019. aastal.

Lennufirma EasyJeti teatel tõusid nende broneeringud nädalaga peaaegu 200 protsenti. Enim nõutud olid lennud Hispaania sihtkohtadesse Tenerifele, Alicantesse, Malagasse ja Lanzarotele, kusjuures viimase broneeringud kasvasid nädalaga 427%. EasyJeti turundusdirektor Sophie Dekkers ütles, et suvel jõuab reisijate arv 2019. aasta tasemele ja kaugemalegi.»