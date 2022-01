Riik tahab anda inimestele võimaluse teise sambasse rohkem maksta

Kogumispensioni makse määr on teise samba loomisest arvates olnud 2 protsenti. Erandiks on vaid olnud maksete peatamise ja hilisema kompenseerimise perioodid 2009–2017. aastatel ning 2020. aasta 1. detsember kuni 2021. aasta 31. august.

Võimaliku regulatiivse lahendusena on kaalutud kogumispensionide seaduse muutmist selliselt, et vaikimisi oleks kogumispensioni makse endiselt 2 protsenti, kuid teise sambaga liitunul oleks soovi korral võimalik valida makse määraks 4 protsenti või 6 protsenti.

«Ühelt poolt on eesmärgiks hoida valikut piisavalt lihtsana ning seepärast on piirdutud kahe võimaliku uue makse määraga. Kõrgem makse määr võimaldab pensioniks rohkem raha koguda, et makse määra tõstmise puhul on aga tegemist pensionikoguja vabatahtliku otsusega, peavad makse määrad olema ka realistlikud. Makse määr 4 protsenti on samas suurusjärgus kolmandasse sambasse vabatahtlikult tehtavate sissemaksete keskmise määraga, mis 2019. aastal oli 3,5 protsenti kogu maksustatavast tulust. Isikud, kes soovivad ja kel on võimalik panustada rohkem, saavad valida makse määra 6 protsenti,» seisab seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuses.