Riigikogu võtab ette riigihangete korralduse parandamise

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles pressiteates, et riigihangete eesmärk on riigile võimalikult soodsate ja selgete lepingute sõlmimine, kuid praegu kehtivate normide puhul on ette tulnud puudusi, mis raskendavad seaduse eesmärkide täitmist ning suurendavad hankijate ja ettevõtjate töö- või halduskoormust.