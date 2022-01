EKRE esimees kutsus üles elektriarveid maksmata jätma: muidu valitsus aru pähe ei võta

«Minu üleskutse on jätta elektriarve maksmata, tuleb mis tuleb. Ja kui pärast tuleb ikkagi maksta, siis tuleb maksta, aga esimese hooga keelduge neid arveid maksmast. Teistmoodi see valitsus ja Eesti Energia aru pähe ei võta, neile tuleb vastu tekitada hinnašokk, et maksed lihtsalt ei laeku.»

Helme sõnul peaksid ka ettevõtted ütlema, et andke andeks, sellel kuul me ei maksa ei tulu ega sotsmaksu ega käibemaksu, sest valitsus ajab meid pankrotti.

«Kas me läheme pankrotti kaks kuud hiljem või kaks kuud varem, mis vahet seal on. Surm siin või Siberis nagu vanasti öeldi. Me oleme jõudmas sellesse faasi, kus inimestel enam ei ole võimalik öelda, et kannatame ära, nagu eestlased ikka armastavad öelda. Aga miks me peame kannatama? Meil on 21. sajand, nagu meile kogu aeg räägitakse,» lausus Helme.

Eesti Energia kommunikatsioonijuht Priit Luts kinnitas Postimehele eelmisel nädalal, et hüppeliselt kallinenud elekter ei ole elektrivõlglaste arvu suurendanud, see on vastuoksa hoopis vähenenud. «Detsembri lõpus oli umbes 500 võrra vähem võlglasi kui novembri lõpus,» kinnitas ta.

Eesti Energial on kliente ligi 400 000. Elektrihinna oli eelmisel nädalal fikseerinud 66% klientidest. Viimase kolme kuu jooksul on fikseerinute maht Lutsu kinnitusel kasvanud ühe protsendi võrra.

Eesti Energia pakub klientidele nii kodulehel kui äpis võimalust arve maksetähtaega pikendada. Kuid see ei ole tasuta: maksepikendusele lisandub alati ka viivisemäär. Küll on see kuni aprillikuu lõpuni poole väiksem ehk 0,033 protsenti.

Eesti Energia koostab arveid iga kuu kuni 12. kuupäevani. «Selle nädala jooksul on maksepikendust palunud paarkümmend inimest. Ilmselt see arv on peagi kasvamas,» kinnitas Luts eelmisel nädalal.