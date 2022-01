Lugeja küsib: eelmisel aastal läks tööl kiireks, kas võin põhipuhkust jaanuaris kasutada?

Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajatele teatavaks esimese kvartali jooksul, hiljemalt 31. märtsiks. Mida varem puhkuste ajakava kinnitatakse, seda varem see kehtima hakkab ning töötajad saavad põhipuhkust kasutama asuda (nt võib puhkuste ajakava kinnitada veebruaris). Enne seda saab põhipuhkusele jääda vaid poolte kokkuleppel. Kui töötaja ja tööandja kokkulepet ei saavuta, siis ei saa paraku ka puhata, isegi kui sellest 14 tööpäeva ette teatada. See on lubatud vaid töötajatele, kellel on seadusest tulenev õigus nõuda põhipuhkust neile sobival ajal.