Eesti õhutehnoloogia ettevõte Airobot plaanib börsile minna

Airobot Technologiesi tütarfirma Airobot on 2013. aastal asutatud sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte, mille põhitooteks on innovaatilised juhtimisalgoritmiga ventilatsiooniseadmed, mis on välja töötatud koos Tartu ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega ning need analüüsivad õhukvaliteeti, reguleerivad näitajaid ja näitavad õhukvaliteeti.