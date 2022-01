Isamaa tahab toetada elektritarbimist riigieelarvest 250 miljoniga

«Energiahindade hüppeline kasv näitab selgelt, et Eesti vajab elektriturureformi. Elektriturureformiga saavad inimesed valikuvabaduse osta elektrit börsiväliselt ning riik kompenseerib tootjale CO2 kvoodi hinna. Sellisel juhul jääks hind kodutarbijatele 50 eurot mWh (5 senti kwh) kohta, mis on kordades odavam praegusest hinnast.

Suurtest arvetest muserdatud tarbijad peavad pöörduma omavalitsuste poole, kus sõltuvalt omavalitsusest on info erinev - alates taotluste vastu võtmise kuupäevadest, lõpetades arvesse võetavate tulude selgitustega. Inimesed tõlgendavad, küsivad, eksivad ja omavalituste ametnikud tõlgendavad, küsivad ja eksivad. Rahul ei ole keegi. Sellise totra toetussüsteemi välja mõtlemiseks kulus valitsusel neli kuud. Toetusele kvalifitseeruvad ja kadalipu läbivad hädas inimesed hakkavad heal juhul toetust kätte saama järgmisel kuul. See tähendab, et juba neli kuud on inimesed pidanud maksma üüratuid gaasi-, elektri- ja soojaarveid, kuid riik pole olnud võimeline abi pakkuma ega ka pikema perspektiiviga lahendust leidma,» kirjutas erakonna esimees Helir-Valdor Seeder täna oma sotsiaalmeediapostituses.

Eelnõu seletuskirja kohaselt laekub CO2 kvoodi tulu järgmisel aastal eelarvesse üle 300 miljoni euro. «Kui arvestada kodutarbijate ja direktiivi tähenduses väikeste ettevõtete elektritarbimise osaks kuni ca 5 teravatti, siis hinnavõit tarbijatel oleks järgmisel aastal vähemalt 250 miljonit eurot,» seisab eelnõus. See tähendab, et vastava summa võrra oleks järgmise aasta eelarve tulude pool väiksem.

Endine reformierakonna minister ja riigikogu liige Meelis Atonen aga pareeris Seederi väited omapoolse sotsiaalmeediapostitusega, milles väitis, et praegune energiaturg on välja arendatud Isamaa enda ministri Juhan Partsi juhtimisel.

«Turgu on kerge solkida, hiljem jätkusuutlikku tootmist ja investeerimisvõimet taastada on väga keeruline. Koledad ajad ootavad meid ees, kui need soperdajad oma populistliku jutuga peale jäävad, ma ütlen! Ärge uskuge nende juttu odava teenuse võimalikkusest, lõpuks on see kui püksipissimine, korra on hea soe ja siis algab jäätumine. Oleme neid Venetsueela sarnaseid «odavaid hindu kõigile» pakkujaid näinud küll,» kirjutas Atonen ning soovitas igaühel oma arved ikka ise maksta.