Venemaa ja Valgevene arutavad uue tuumajaama ehitamist

«Üha kasvav arv riike langetavad otsuseid oma tuumavõimekuse laiendamiseks või aatomiklubiga liitumiseks. Üks selline särav näide on Valgevene. Vähem kui kümne aastaga töötab üks üksus... Esimene küsimus, mida Valgevene meilt küsib on see: kuidas me jätkame, kui me otsustame ehitada Valgevene Vabariigis veel ühe tuumajaama?... Süües kasvab isu ning me arutame juba teise jaama ehitamist,» ütles Lihhatšov.