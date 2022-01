Lonkav merekaubavedu vähendab Jaapani McDonaldsi friikartuliportsjoneid

McDonalds Holding Company Japan teatas eile õhtul, et kaubavoogude takerdumise tõttu Vancouveri sadamas Kanadas ja teiste probleemide pärast rahvusvahelises merekaubaveos viimase aasta jooksul ei jõua Jaapanisse piisavalt Põhja-Ameerikas kasvatatud kartuleid ning kiirtoidukett on sunnitud alates homsest müüma ainult S-suurusega ehk väikseid friikartuliportsjoneid.

Firma teatel lõpetatakse Jaapani umbes 2900 kiirtoidukohas suurte friikartuliportsjonite pakkumine, «et tagada laoseisu olemasolu ja et meie kliendid saaksid McDonaldsi friikartuleid segamatult nautida». Sarnase meetme pidi hamburgerifirma lühiajaliselt kasutusele võtma ka detsembris, kui kartulivoog Kanadast esmakordselt katkes.

Üleilmses merekaubaveos on erinevate Covid-19 pandeemiast põhjustatud tegurite tagajärjel tekkinud suuri häireid ja hilinemisi. Laevade lastimise ja lossimise järjekorrad sadamates on pikenenud varasemalt paarilt päevalt mitmete nädalateni ning kaubaveoks kasutatavad konteinerid on kogunenud suurte tarbimispiirkondade, nagu USA ja Euroopa sadamatesse, samal ajal kui Aasias tuntakse neist suurt puudust.