Koda prognoosib: tänavu EL-i kliimapaketti vastu ei võeta

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees Reet Teder prognoosib, et ehkki Euroopa Liidu (EL) eesmärgiks on kliimapakett vastu võtta enne 2022. aasta lõppu, ei ole see tõenäoline ning ta arvab, et see lükkub edasi.