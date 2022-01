Eesti eduloo ostnud firma endine töötaja mõisteti kohtus hiinlaste heaks saladuste varastamises süüdi

USA prokuratuuri teatel oli 44-aastane Xioang salvestanud saladused mälukiibile ning üritas neid Hiinasse viia, vahendab The Washington Post.

Climate Corporationil on seos ka Eestiga. Nimel ostis Monsanto 2016. aastal ära Eesti idufirma Vital Fields, mis põllumeestele IT-teenust pakkus. Teenus oli talu juhtimistarkvara, mis asendas varasemat Exceli tabelit või suisa paberit. Äri oli edukas ning Euroopas laieneti jõudsalt. 2016. aastal omandas Monsanto meie eduka firma ning lülitas selle Climate Corporationi alla, et Euroopa siseneda. Ning paar aastat hiljem pandi teenus kinni.

Vähkitekitav umbrohutõrjevahend

Monsanto toodab tõhusaid umbrohutõrjevahendit Roudnup, mida ka Eestis kasutatakse. 2015. aastal kinnitas WHO rahvusvaheline vähiuuringute agentuur (IARC), et maailmas ja ka Eestis enimkasutatud umbrohutõrjevahendi Roundup toimeaine glüfosaat tekitab inimestel vähki.

Augustis 2018 langetas California kohus ajaloolise otsuse: Monsanto peab maksma 289 miljonit dollarit kahjutasu mehele, kellel glüfosaate sisaldavad umbrohutõrjevahendid vähki haigestumise põhjustasid. Ajalooline oli otsus seetõttu, et see oli esimene kord, mil kinnitati glüfosaatide seos vähiga.

Kohus tõdes, et firma teadis, et umbrohutõrjevahendid Roundup ja RangerPro on ohtlikud, kuid ei teavitanud sellest tarbijaid. Summat hiljem küll vähendati, kuid kohtuotsus vallandas samasuguste nõuete laine.