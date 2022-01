Rene Tammist: investeerime vesinikku, sest diislikütusel ja bensiinil pole tulevikku

Tegu on pilootprojektiga ja seetõttu selgub palju selle teostamise käigus. Praegu on olemas rahastusotsus KIK poolt, aga palju tööd on veel vaja teha. Projekti raames on plaanis Tallinnasse rajada rohevesiniku tootmise seade (elektrolüüser), mis hakkaks tootma vesinikku, kasutades selleks Utilitase Väo koostootmis- ja päikeseelektrijaamas toodetud roheelektrit. Projektigarajatakse ka vesiniku kokkusurumise ja salvestussüsteemid ning kaks vesinikutanklat (millest üks asuks Väo energiatootmiskompleksi ja vesiniku tootmisseadme vahetus läheduses).