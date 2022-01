Keskpank: hinnatõus vähendab inimeste ostujõudu

Statistikaameti andmetel kasvasid tarbijahinnad eelmise aasta detsembris aastatagusega võrreldes 12,2% See on viimase kahekümne aasta kiireim hinnatõus. 2021. aasta keskmine hinnakasv ulatus 4,6%ni.

Pert märkis, et hinnakasv on olnud kiire nii kaupade kui ka teenuste segmendis. Pool kogu tarbijakorvi kallinemisest tulenes aga energiast – elekter ja gaas kallinesid detsembris aastaga rohkem kui 120% ja sellega seotud soojusenergia 40%. Samal ajal nafta hind maailmaturul mõnevõrra langes, sest koroonaviiruse olukord halvenes. «Uue tegurina on viimastel kuudel hakanud tõusma ka toiduainete hinnad. Enim on kallinenud piima- ja kalatooted ning köögiviljad,» märkis Pert.