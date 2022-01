Eesti riigihangete korraldus on Euroopas keskmiste hulgas

EK avaldatavas iga-aastases riigihangete Euroopa ühtse turu tulemustabelis on Eesti seni püsinud kõige kõrgemal tasemel. Seekordne keskmine tulemus osundab, et olulistes näitajates on vajakajäämisi: hangetes kasutatakse liiga palju madalaima hinna kriteeriumi ning väljakuulutamiseta menetlusi ja liiga paljudes riigihangetes osaleb vaid üks pakkuja. Samas oleme Euroopa Liidu keskmisest tublisti paremad otsuste kiiruses, osadeks jaotatud hangete ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate osakaalus.

«Väljakuulutamiseta riigihangete osakaalu kasvu põhjustas 2020. aastal ootamatu vajadus läbi viia hankeid ülikiirelt ja erakorralises olukorras koroonaviirusega võitlemiseks. Kuna viirust ei saa enam pidada ootamatuks ning hankijatel on olnud võimalik oma tegevust muutunud tingimustes paremini kavandada, siis näeme, et väljakuulutamiseta menetluste osakaal järgnevatel aastatel langeb,» rõhutas riigihalduse minister Jaak Aab. «Peame jätkuvalt järgima riigihangete tuumpõhimõtteid - konkurentsile ja turule avatus ning läbipaistvus.»

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnajuhataja Kristel Mesilase tõi esile, et ühe pakkujaga hangete osakaal on Eestis olnud ka varasematel aastatel eeldatavast suurem. Seda mõjutab Eesti turu kontsentreeritus, väike ettevõtluskeskkond ja potentsiaalsete pakkujate suhteline vähesus võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. «Euroopa Liidu näitajate järgi tuleks hankijatel suurendada pakkujate arvu vähese konkurentsiga riigihangetes,» märkis Mesilane. «Pakkujate ringi suurendamiseks saab hankija jagada suurema riigihanke osadeks, läbi viia rahvusvahelise hankemenetluse ka juhul, kui hanke maksumus seda ei nõua ning jälgida, et hanke tingimused ei oleks liialt piiravad.»

Jätkuvalt on hangetes kasvuruumi erinevate hindamiskriteeriumite kasutamisele. «Kvaliteedikriteeriumite kasutamine annab hankijale võimaluse lisaks pakutud hinnale kaaluda ka teisi, hanke eset või teenust kirjeldavaid kriteeriume, et teha oluliste parameetrite või tingimuste põhjal valik sobivaima asja, teenuse või ehitustöö leidmiseks, st leida parim hinna ja kvaliteedi suhe,» selgitas Kristel Mesilane.

Samas on Eesti mitmetes riigihangete korralduslikes näitajates Euroopa parimaid. Näiteks osalevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad Eesti hangetes tunduvalt rohkem võrreldes teiste Euroopa riikidega. See on tugev märk nende konkurentsivõimelisusest ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks lihtsast ligipääsust riigihangete turule.