Tööinspektsioon: tööõnnetuste arv on pöördunud kasvuteele

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul väljendub majanduse aktiveerumine ka tööõnnetuste arvu kasvus. «Koroona-aastatel said tööandjad kinnituse, et töötajate tervise ja ohutuse tagamine on majanduse avatuna hoidmiseks vältimatu. See arusaam peab jätkuma ka nüüd, kui majandustegevus on aktiveerumas,» ütles ta. «Paraku näitab traagiliselt alanud aasta, et tööohutus nõuab nii tööandjatelt kui töötajatelt oluliselt suuremat pingutust,» nentis Maripuu.