Kuhu tasuks investor Maril tänavu investeerida

Maailma, eriti Ameerika Ühendriikide aktsiaturud on viimastel aastatel tormiliselt tõusnud ning purustavad üha uusi rekordeid, mistõttu on osa investoreid ja analüütikuid hakanud rääkima mullist ning eelseisvast korrektsioonist või isegi krahhist.

Millistesse väärtpaberitesse investeerida, kui on teada, et ees ootab baasintresside tõstmine USA keskpanga ja võib-olla ka Euroopa Keskpanga poolt? Suur küsimärk on energiahindade liikumine eelseisval aastal ning kas ja kuidas lahenevad lünkade likvideerimine tarneahelates ning mikrokiipide defitsiit. Kappavast inflatsioonist ja Covidist rääkimata.