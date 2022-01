Pensionifondidel oli fantastiline aasta: palju oleks raha väljavõtnute summa aasta lõpuks kasvanud?

Kui mõelda nüüd, millise stardikoha annab see tõus tule­vasteks aastateks? Selle fondi sihtgrupp on praegu 20- kuni 30-aastased ning neil on pensionini vähemalt 35 kuni 45 aastat. Isegi kui alanud aastal toimub keskmine või suuremat sorti langus, jääb osaku tervelt 25-protsendilise kukkumise korral võrreldes eelmise aasta algusega ­alles 105 protsenti. Investori parim sõber on aeg, mis tähendab, et pikas perspektiivis annab kõrgem algpunkt edasiseks märkimisväärse eelise.