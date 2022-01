Juhtimiskoolitaja: 9+1 asja, mis hakkavad 2022. aastal juhtuma

Ehkki paljudele on see mõte vägagi sümpaatne, siis liiga paljud on ka ära harjunud kõmiseva häälega «minategin» sõnade ja rind kummis lipuga lehvitavate riigijuhtidega ja riigi hellitava-paitava lahkelt raha jagava käega.

Elektriautode võidukäik

Elektri hind on jututeema. Ent samamoodi saab sel aastal paljudes peredes jututeemaks elektriauto. Elektri hinna teema hakkab käima lainetena, ent elektriautod on siin selleks, et jääda.

Eelmise aasta numbrid pole veel kokku löödud, ent on väga tõenäoline, et saime uue rekordi. Kui 2018. aastal müüdi Eestis 122 elektriautot, 2019. aastal 168 autot, siis 2020. aastal oli number mitmekordne ehk 482 autot. Pole mingit põhjust arvata, et see trend eelmisel aastal ei jätkunud, nagu pole ka põhjust arvata, et see ei jätkuks sel aastal.

Roheline mõtlemine jõuab üha enamate inimesteni. Natukene paneb ka riik õlga alla Keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel auto ostu ja laadimisvõrgu toetamisega. Ja tulemus on, et üha enam veereb Eestis autosid, mille sõitmist ei kuule.

Mis puutub elektri hinna mõju leevendamisse, siis start-up nimega Gridio, mis valib auto laadimiseks välja soodsaima aja, on varsti iga kolmanda uue maja ehituse standardpaketis.

Kiire läheb mööda… vähestel

Vaimse tervise teemad on tähelepanu all ka sel aastal, ent kergendus saabub siiski vähestele. Viimaste aastate mitte-nii-tore trend saab jätku. Ning ehkki vaimsest tervisest tööl, tööstressist ja läbipõlemisest räägitakse ja kirjutatakse üha enam, siis «ravimata» jääb juurpõhjus: meisse aastatega istutatud ja pidevalt organisatsioonides taastoodetud uskumus, et inimene peab olema produktiivne.

Inimene peab otsima pidevalt võimalusi, kuidas teha kiiremini, paremini, kuidas ühes ajaühikus rohkem jõuda.

Ning ehkki kõik teavad, et inimene suudab korraga, samaaegselt (tõsi, mitte sõna-sõnalt võttes, vaid ümber lülitudes) teha hästi 2-3 asja, siis endiselt on meil töölaual igal ajahetkel 10+ teemat. Kui neid ära ei tee, siis hakkab närima hirm – kolleegide, juhi, ühiskonna hinnangu ees. Järgneb ajajuhtimise koolitus «kuidas töötada efektiivsemalt». Kuni järgneb koolitus «kuidas läbipõlemisest välja tulla»…

Kiire asub inimese peas. Ja kiirest saavad lahti need vähesed, kes suudavad muuta ennast ümbritsevat keskkonda ja uskumust igikestvast produktiivsuse kasvust.

Reisile, reisile!!

Kas sa tead kedagi, kes ei teaks kedagi, kes puhkas jõulude ja aastavahetuse paiku Tais? Või kui mitte Tais, siis Soomes. Või kui mitte Soomes, siis käis odavate lennupiletitega Napolis. Või Pariisis. Või… Lühidalt, reisimine on tagasi.

Jah, mõningate kergemat sorti ebamugavustega, nagu mask lennukis või vaktsiinipassi pidev näitamine. Ent reisida saab ja sel aastal jätkub sügisel alanud reisibuum. Inimesed on oodanud, õigem oleks öelda, igatsenud vaheldust, teistsugust vaadet. Nii otseses kui kaudses mõttes.

Pankades on hoiused koroona ajaga teinud rekordkasvu, vunki lisavad jaanuari ja maikuu väljamaksed pensioni teisest sambast. Maailm on valla, reisile!

Ja koroona? Läheme edasi

Ja mis saab sel aastal koroonast? Vaktsiinidest? Piirangutest? Midagi ei saa, jätkub tavaline elu, ei midagi erilist. Koroona teema kaob igapäevastest uudistest, terviseamet lõpetab ka igapäevase numbrite avaldamise. Inimesed jätkuvalt haigestuvad, põevad, ent see ei kurna enam haiglasüsteemi ja teema ei tekita enam üldrahvalikku erutust-ärritust. Me oleme kohanenud. Läheme edasi.