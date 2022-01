ELi plaan gaas ja tuumaenergia roheliseks tembeldada külvab investorites segadust

Euroopa Komisjon tahab muuta finantsturgude jaoks lihtsamaks arusaamise, milline investeering on jätkusuutlik ja milline mitte. Selleks on välja töötatud roheline klassifitseerimissüsteem, taksonoomia, mis peaks muutma jätkusuutliku investeerimise läbipaistvamaks.

Klassifitseerimissüsteem on saanud tõsise kriitika osaliseks, eelkõige maagaasi ning tuumaenergia lisamise pärast. Komisjon näeb mõlemaid kui taastuvenergiale ülemineku vahendit.

Kriitikud aga arvavad, et maagaas ning tuumaenergia ei tohiks rohelist heakskiidu lipikut isegi mitte ajutiselt saada. Ja kuigi plaan ei ole veel seaduseks vormitud, on investorid, kes peaks selgematest juhistest kasu saama, hoopis rohkem segaduses ning kahtlevad.

«See tekitab segadust,» lausus kolme miljardi dollari mahus varasid haldava Fasanara Capitali juht Francesco Filia. Tema sõnul on Euroopa Liidu soovi maagaasi ning tuumaenergiat «üleminekuvahendina» tunnistada keeruline mõista, sest on selge, et need energiaallikad ei ole jätkusuutlikud. Filia kinnitas, et nende fond jätkab investeeringuid varem seatud kriteeriumite kohaselt.

Filia arvamust jagavad ka teised.

NN Investmentsi rohevõlakirjade analüütik Isobel Edwards tõdes, et enne Euroopa Liidu uut kategoriseerimist tuli tuumaenergiasse või maagassiprojektidesse raha paigutada soovijal põhjendada, kuidas see rohemajandust ning jätkusuutlikku lähenemist toetab. Nüüd saavad investorid lihtsalt öelda, et need võimalused on taksonoomias kirjas ja sellega oma otsuseid lihtsamalt õigustada.

Edwardsi sõnul vajavad investorid nii riigipeadelt kui seadusandjatelt rohkem abi selguse loomisel, mis on jätkusuutlik investeering.

Jätkusuutlik rahapaigutus on pop

Just jätkusuutlik investeerimine kogub populaarsust ning see on rahapaigutajatele ka maine küsimus. MSCI WORLD ESG Leaders Indeks kerkis eelmisel aastal 20%- see on ajalooliselt suurim tõus.

Varahaldusfirma Ambienta strateegia ning jätkusuutlikkuse juht Fabio Ranghino ei hinda aga Euroopa Liidu taksonoomiat segadust külvavaks, lisades, et see on vaid üks paljudest tööriistadest. Nende jaoks ei ole tuumaenergia halb, küsimus on lihtsalt jäätmetega ümberkäimises ning üleüldse on tänapäevased uued tuumaprojektid 1950-ndatel ehitatutest kardinaalselt erinevad.