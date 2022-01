Turismisektori totetusmeede märgiti kahekordselt üle

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on 2022. aastal turismisektoris aeg keskenduda tulevikule ja kriisist tugevamale väljumisele. «Toetus on mõeldud uute turismitoodete loomiseks ja juba olemasolevate uuendamiseks, et need looksid suuremat lisandväärtust, tõstaksid Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja aitaksid taastada meie turismiteenuste eksporti kriisieelsele tasemele,» rääkis Sutt.