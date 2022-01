Kogemuslugu ⟩ Läti kingapoe klient kirjeldab, kuidas ta pool aastat olematuid saapaid ootas

Plaanisin eelmise aasta naistepäeva puhul end rõõmustada uue jalatsipaari ostuga. Kuna olin Inch2st ostnud ka varem jalatseid — ja jäänud kaubaga rahule— , läksin ühegi kõhkluseta brändi kodulehele, kust olin juba varem endale välja valinud sobivad mustad saapad.

Kindlust Inchi veebipoest tellimisel lisas tõsiasi, et olin külastanud ka nende Riias asuvat prooviruum. Sellest kogemusest oli jäänud ainult positiivne mulje: ruum oli maitsekalt sisestatud, kõik kollektsiooni jalanõud olid poes väljas ning teenindus oli meeldiv ja professionaalne. Ka soetatud saapad olid mugavad, kvaliteetsed ja silmapaistvad.

Midagi uut polnud minu jaoks ka nende veebilehelt tellimises. Ühe varasema allahindluskampaania ajal soetasin endale saapad ja emale täisnahast sandaalid. Ca 400 euro suuruse tellimuse eest tuli toona tasuda küll 15-eurone saatmiskulu, kuid jalanõud jõudsid nädalaga minuni ning taas oli kaup igati korralik.

Kuna tegemist on käsitööna valminud jalanõudega, on Inchi jalatsite hind olnud mõistagi hind päris krõbe: jalatsipaari eest olen välja käinud ca 200-400 eurot.

Kuigi mina olin tellinud selle brändi tooteid ka varem, võis veel aasta tagasi jääda ka uuel kliendil neist väga hea mulje. Näiteks nende Facebooki lehel on pool miljonit meeldimist ning nende jalanõud on olnud esindatud ka maailma mainekamates moeajakirjades.

Eelpool mainitud põhjustel ei tekkinud mul ka sel kevadel tellimust tehes ühtki kahtlust. Tasusin 214 euro suuruse arve, ostes saapad 50-protsendilise allahindlusega. Olin küll tähele pannud, et Inch2-l olid viimasel ajal pidevalt sooduskampaaniad - varasemalt tegid nad neid 2-3 korda aastas-, kuid otsest kahtlust see minus ei äratanud. Kuigi kodulehel oli välja toodud, et pandeemia tõttu võib tarneaeg olla tavapärasest pikem (kuni 14 nädalat), ei lasknud ma end sellest häirida, kuna minu toode oli märgitud kohapeal olevaks.

Kuud möödusid, aga kaupa ei olnud

Kuna pärast tellimuse tegemisest ei olnud saabastest 12 päeva midagi kuulda, saatsin 20. märtsil klienditoele esimese kirja, kus uurisin, kui kaugel minu tellimus siis ikkagi on. Klienditugi vastas kiirelt, kuid nentis, et tellitud jalanõud on hetkel veel tootmises, mistõttu võib tarneaeg olla kuni 8 nädalat. Lubati, et minu jalanõud peaksid Inch2 lattu jõudma aprilli lõpus.

Kuna kiri oli põhjalik ja personaalne, ei tekkinud esialgu kõhklusi info aususes. Siiski andsin teenindajale teada, et kliente võiks ikkagi teavitada, kui tellitud jalanõusi pole enam laos: kodulehel oli selgelt siiski kirjas «in stock». Minuga suhtles Yolanta-nimeline teenindaja.

Aprill möödus mul seega ilma Inch2 saabasteta ning mai lõpus otsustasin uuesti klienditoele kirjutada. Vastus tuli jällegi Yolantalt, kes ütles, et saapad on endiselt tootmises ning andis uueks kuupäevaks 4. juuni 2021. Teenindaja vabandas ette ja taha ning põhjendas hilinemist suure tellimuste hulgaga. Sel hetkel hakkas mulle asi esimest korda kahtlasena tunduma, sest e-kirja sisu oli sõnasõnalt sarnane märtsikuu vastusega. Siiski ei jäänud muud üle kui oodata ja lubadust uskuda.

Kätte jõudis juunikuu ja endiselt polnud uudised. 16. juunil saatsin uue kirja, et olen pikas tarneajas pettunud ning ootaksin Inch2-lt lahendust. Ka seekord vastas mulle Yolanta, kes rääkis taas kõrgest nõudlusest kui ka tugevdatud turvameetmetest. Ta lisas, et nad ootavad minu kaupa sisaldava partii laekumist nende kontorisse juuni lõpuks. Tellimuse sooritamise hetkest oli tol hetkel möödas juba 18 nädalat.

Kuna 7. juuliks polnud jalanõudest endiselt lõhnagi, kirjutasin uuesti klienditoele. Teatasin, et soovin raha tagasi saada, sest info kodulehel oli olnud eksitav ning ma pole nõus nii pikalt ootama. Yolanta vastus tuli sama päeva õhtul ning esmalt pakkus ta pika ooteaja tõttu 50-protsendilist sooduskupongi. Kui kupong ei sobivat, siis lubati tagasimakse sooritatakse 14 päeva jooksul. Teatasin, et soovin rahatagastust, mille peale vastas Yolanta, et tellimus on tühistatud ning raha kantakse tagasi 10-14 päeva jooksul.

Seejärel jäin ootamata, aga tagasimakset ei saabunud ega saabunud. Tulid vaid üha uued vabandused. Räägiti, et tellimus on süsteemis tühistatud, kuid makset pole jõutud veel ära teha. Viimane keerutav kiri saabus 27. augustil. See oli ühtlasi ka viimane e-mail. Kontakteerusin lõpuks Swedbankiga, kes reageeris olukorrale kiirelt ja operatiivselt. Algselt küll hoiatati, et sellised vaidlused võivad võtta kuni neli kuud, kuid vähem kui kuu hiljem oli makse tühistatud ning 214 eurot kontol tagasi.