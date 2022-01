Dubai EXPO Eesti paviljoni on kolme kuuga külastatud üle 160 000 korra

«Oleme ise olnud need kolm kuud väga aktiivsed suhtlejad nii Dubai kui muude riikide valitsuste esindajatega. Eesti ministrid ja ettevõtjad on Dubais alati hästi vastu võetud ning Araabia Ühendemiraatide huvi Eesti vastu näitab seegi, et lisaks Dubai võimuesindajatele on paviljonis ametlikul visiidil käinud ka mitu AÜE ministrit – peaminister, haridusminister, välisminister ja rahvusvahelise koostöö minister,» rääkis Eesti peakomissar Daniel Schaer.

Eesti paviljoni külastas esimese kolme kuu jooksul üle 164 000 inimese

Kõige rohkem külastajas paviljoni ühe päeva jooksul 6000 inimest

Paviljonis on toimunud 14 äriseminari

Äridelegatsioone on külastanud: Poola, Guatemala, Süüria, UAE, Senegal, Botswana; Saudi Araabia, Tai, Keenia, Luxembourg, Keenia, Uruguai, Sloveenia, Burundi jt

Paviljoni kohviku Taste Estonia kõige populaarsemat burgerit Generation Y müüdud ühe päeva jooksul kõige rohkem 200 tükki

Eesti ministrite visiitide tulemuslikkust saab Schaeri sõnul mõõta mitmel moel: «Üks on kindlasti see, millisel tasemel meid, väikese riigi esindajaid, vastu võetakse ja teine, kas neist kohtumistest ka midagi hiljem sünnib. Meie poolt on siiani toimunud kaks ministrite visiiti – IT-ministri Andres Suti visiidi käigus panid AÜE ja Eesti majandussuhete tugevdamiseks aluse ühise ärikoja loomisele. Haridusminister Liina Kersna külaskäigu ajal allkirjastati hariduskoostöö lepe,» sõnas Schaer, kelle sõnul on mõlemad riigi- ja erasektori tegijate jaoks olulised ning teed sillutavad sammud.

Üks EXPO-l osalemise oluline eesmärk on ka see, kuidas selle ajal ja pärast meie ettevõtjatel läheb. «Maailmanäitus on eelkõige esimeste kohtumiste ja tutvuste tegemise koht – siin kohe paugupealt äritellimusi oodata oleks liiga optimistlik,» märkis Eesti esinduse juht Andres Kask. Sellele vaatamata on tema sõnul mõned partnerid juba sõlminud esimesed koostöömemorandumid, millele peaksid järgnema juba lepingud ja tellimused. «Samuti on meie mitmed partnerid leidnud endale Araabia Ühendemiraatidest edasimüüjaid, kellega koostööd katsetatakse,» lisas Kask.

Eesti paviljoniga Dubais kaasas olevad 42 ettevõtet ja organisatsiooni otsivad maailmanäituselt eeskätt uusi ärikontakte, mis aitaksid neil siinsele turule siseneda ja uusi turge leida.

Kask nentis, et tegu ei ole kiire protsessiga ja lõplikke vilju võib näha alles mitme aasta pärast. «Samas on meil juba mitu head näidet, kus ettevõte oli õigel ajal Expol kohal ja see päädis partneri leidmisega. Nii juhtus näiteks mobiilset puidu mõõtmislahendust pakkuva Timbeteriga ning haridustehnoloogiaettevõtte Opiquga,» tõi Kask näiteid.

Eesti paviljon räägib Dubais Eesti digiühiskonna lugu, ühtlasi on Eesti ainsa riigina EXPO korraldatud ärifoorumite ametlik partner, kus igal foorumil on vähemalt üks eestlane laval meie eri valdkondade digikogemust jagamas. Lisaks korraldatakse Eesti paviljoni ärikorrusel temaatilisi seminare ning märtsis toimub Eesti ärifoorum.

Järgmine suurem Eesti äridelegatsioon on Dubais jaanuari teisel nädalal, kus andmete ja inimeste liikumisele ning ühenduvusele pühendatud teemanädalal toimub Tallinna ja Tartu targa linna seminar ning lisaks EXPO ärifoorum, kus on laval meie IT-minister Andres Sutt, MKM-i asekantsler Siim Sikkut ning Nortali esindaja Pärsia lahe piirkonnas ja Aafrikas Marek Helm.

Samuti korraldab Eesti Expo esindus digiteemadele pühendatud konverentsi «Age of Disruption», kus teiste seas esinevad Eesti eelmine president Kersti Kaljulaid ja Let´s Do It World-i esindaja Heidi Solba.