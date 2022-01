Pelletiäri müünud Anders Anderson ostab East Capitalilt Metro Plaza ja kaks logistikakeskust

Osapooled soovivad tehingu lõpule viia võimalikult kiiresti pärast lepingus sätestatud tingimuste täitmist, milleks on muu hulgas konkurentsiametilt loa saamine, selgub ametile esitatud koondumisteatest.

Neoinvesteeringud on Eestis registreeritud valdusettevõte, mille põhitegevuseks on varade haldamine ning äriprojektide finantseerimine. Ettevõtte ainuosa kuulub ning selle üle on valitsev mõju Anders Andersonil, kellele kuuluvad ettevõtted tegelevad kinnisvara arendamise, haldamise ja välja üürimisega ning energiaalaste ja teiste investeeringutega.