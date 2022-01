RAB: krüptovaldkonnas tegutsejatel pole sageli teadmisi ega äriplaani

Möödunud aasta 31. detsembri seisuga oli Eestis välja antud 381 kehtivat tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks. Mitteametliku statistika kohaselt on Eestis registreeritud ligi 55 protsenti maailma kõikidest virtuaalvääringu teenuse pakkujatest, teatas RAB.

«Paljud ettevõtjad toovad Eestisse tulu ja loovad innovatsiooni, kasutades seejuures ka piisavaid riskikontrollimeetmeid. Selliste ettevõttete jaoks on siinne keskkond virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks igati sobiv. Suur osa on aga Eestiga jätkuvalt vaid formaalselt seotud ­– puuduvad kohalikud kliendid ning töötajad sisuliselt puuduvad või ei asu Eestis, ka tegevuskoht on olemuselt vormiline,» nentis büroo juht Matis Mäeker.