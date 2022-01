Kopsaka arve saanud Roosaare: usun, et paljudel peredel jääb elektri eest tasumata

Roosaare sõnul kasvas tema elektriarve aastatagusega võrreldes rohkem kui kuus korda. «Ma usun, et paljudel peredel jäävad need detsembrikuu elektriarved tasumata. Maaküte ja 600+ eurot arve. Varem pole kunagi üle 300 olnud, aasta tagasi oli alla 100...» kirjutas «Rikkaks saamise õpiku» autor Facebookis.

Eriti küsitav on Roosaare hinnangul suur käibemaksu osakaal. «See on koht, kus riigil tuleks korraks peeglisse vaadata – skoorida 107 eurot käibemaksu mittetoimiva börsisüsteemi tõttu tundub veidi ebaõiglane.»

Rahandusministeeriumil Roosaare omast erinev seisukoht

«Ministeerium märgib, et käibemaksumäära vähendamine on ebaefektiivne gaasi, elektri- ja soojusenergia hinnatõusu vähendamiseks, kuna tegemist ei ole sihitud meetmega. Muudatuse positiivne mõju lõpptarbijale on väike, sest keskmine arve väheneks muudatuse tulemusel alla 10 protsendi, see tähendab keskmiselt umbes 4-5 euro ulatuses. Samuti toob ministeerium välja, et määra langetuse mõju ei pruugi tarbijateni jõuda, kuna riik ei kehtesta hindu,» on rahandusministeerium esitanud valitsusele oma seisukoha.