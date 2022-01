Elektroonika- ja meelelahutushiid Sony pürib autoturule

Aasta lõpus tõi Sony meelelahutusüksus üliedukalt turule Ämblikmehe järjekordse filmi ning nüüd on kontsern valmis uuteks väljakutseteks. Elektrisõidukite tootmine käivitatakse selleks, et uurida võimalusi turule sisenemiseks, kirjutas Financial Times.

Nii Ämblikmehe tohutu kassatulu pühade ajal kui autotootmise plaanid on Sony aktsiat sel aastal juba 7 protsendi võrra kergitanud. Teisalt on analüütikud jälle skeptilised, sest siiani pole elektroonikafirmade pikalt ettevalmistatud autoprojektid turule jõudnud. Apple ja Google kõrval on näiteks üritanud elektriautot turule tuua ka peamiselt tolmuimejate tootjana tuntud Briti kontsern Dyson, kuid pärast edutuid katseid leiti, et selline projekt ei ole küllalt elujõuline.

Sony tegevjuht Kenichiro Yoshida rääkis esitlusel muidugi sellest, et linnamaasturis on rohkelt elektroonikat ning korralikult ruumi meelelahutusseadmetele, millest Sony ja teiste tootjate arvates saab sõidukogemuse keskne osa. Näiteks on auto istmetes kõlarid, mis loovad reisijate ümber «ruumilise helivälja», samuti saab striimida mänge ning olla kaugühenduses PlayStationi konsooliga. Samuti saab muidu vaikses autos juht valida erinevaid sõiduhelisid - lisaks tavapärasele mootorimürinale võib sõiduk kiirendades ja pidurdades teoreetiliselt välja anda helinäidiseid, filmitsitaate või rõõmuhõiskeid.

Sony esitles esmakordselt elektriautot juba kaks aastat tagasi. Tollal esitleti sedaani prototüübi Vision-S, mis loodi peamiselt siiski selleks, et reklaamida akusid ja andureid, mida kontsern teistele autotootjatele müüb. Vision-S-i on Euroopas maanteedel testitud sellest ajast saati.