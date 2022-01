Tõnu Palm asus tööle Raul Kirjaneni haldusfirmas

OÜ Biofueli põhitegevuseks on investeeringute haldamine, ühtlasi on ettevõte Biofuel kontseni emafirma. Tütarettevõteteks on puidugraanulite tootja Graanul Invest AS, metsandusettevõte Graanul Assets OÜ ning biokeemia iduettevõtte Graanul Biotech OÜ valdaja Graanul Tehnoloogia. Biofuelile kuulub tütarfirmades 50,63-protsendine osalus.