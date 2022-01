Toyota lõpetas General Motorsi 90 aastat kestnud hegemoonia

Toyota, kes on aastakümneid töötanud selle nimel, et suurendada oma kohalolekut USAs, müüs Ühendriikides 2021. aastal 2,3 miljonit sõidukit, mis oli GMist ligikaudu 114 000 masina võrra enam, vahendab Wall Street Journal. Seejuures kasvasid Toyota müüginumbrid USAs eelmise aastaga võrreldes umbes 10 protsenti, teatas ettevõte teisipäeval.

Toyota edule aitas kaasa kiibivaru

Toyota juhid tunnistavad ka ise, et neil on õnnestunud tarneprobleemidega paremini toime tulla. «Jah, me edestasime General Motorsit müüginumbrites,» ütles Toyota Põhja-Ameerika üksuse asepresident Jack Hollis ajakirjanikele. «Kuid oleme otsekohesed – see ei ole eesmärk omaette ja me ei pea seda püsivaks nähtuseks,» lisas ta.