Eleport plaanib kaubanduskeskuste juurde tasuta elektriauto laadimispunkte rajada

«Fortumi mõne aasta tagune uuring näitas, et 30–50 protsenti laadija külastajatest ostab kohalikust poest midagi. Olenevalt aku mahtuvusest ja laetuse tasemest kulutab klient laadimisel keskmiselt 20–45 minutit, mis on paras ajaaken kliendile oma aja sisustamiseks ja igapäevaste vajalike sisseostude tegemiseks,» selgitas Raadik.

Tema sõnul on oluline ka juba varakult valmistuda elektriautode kasvuks ning ka kaubanduskeskustel mõelda oma klientide kasvavatele vajadustele. «Hetkel on Eestis 2300 elektriautot. 2025 juba 20 000 ja aastaks 2030 ületame 100 000 elektriauto piiri. Praegu on Eestis kokku veel umbes 700 000 sõiduautot ja kui autode koguarvule kasvu mitte ennustada, siis võib eeldada, et iga seitsmes auto teedel on elektriline 2030. aastaks. Linnades isegi rohkem,» märkis Raadik.