Meeleavaldused viisid sihile: Kasahstani valitsus lubas surugaasi hinda langetada

Kommersant vahendab, et CNG liitri hind tõusis sellest aastast varasemalt 60 tengelt (0,12 eurot) 120 tengeni (0,24 eurot). Kuid meeleavalduste tõttu otsustati hind langetada 50 tengeni (0,10 eurot).

Valitsuskomisjon kohtus Aktau linnas miitingule kogunenud aktivistidega ning lepiti kokku, et Manggõstau oblastis gaasi hind langeb ning lisaks lubati, et miitingul osalenute suhtes sanktsioone ei rakendata.

Kasahstani Manggõstau oblasti Žangaözeni ja Aktau linna elanikud alustasid protestidega pärast seda, kui gaasi hind kahekordistus. Riigi energeetikaministeerium teatas, et hinnatõus on seotud sellega, et 1.jaanuarist müüakse gaasi elektroonilise kauplemissüsteemi kaudu.