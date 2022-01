Hotellide ja restoranide aastavahetus läks prognoositust paremini

Veel kuu aega tagasi olid prognoosid üsna tagasihoidlikud ja see tulenes üleüldisest foonist, kus ka valitsuse tasandil igapäevaselt rõhutati, et koosviibimised tuleks edasi lükata ja kontakte vältida, ütles Maidla BNS-ile.

«Õnneks suudeti nakkuse levik üsnagi hästi kontrolli alla saada ja haiglate koormust vähendada, mis omakorda andis inimestele julgust ja turvatunnet,» nentis ta.

Nii koguneski aastavahetuseks tellimusi sellisel hulgal, mis pole Maidla sõnul isegi võrreldav eelmise aastaga, mil paljude hotellide täitumus jäi alla 20 protsendi ning Tallinna keskmine oli ligikaudu 15 protsenti. Tänavu oli Tallinna hotellide täituvus aga juba 70 protsenti ning oli ka täismajaga hotelle.

Siiski – enne kriisi oli Tallinna hotellide aastavahetuse täitumus üle 90 protsendi ja ka käibed olid kolmandiku võrra kõrgemad kui tänavu.

Täpsemat üleriigilist statistikat detsembri kohta on statistikaametilt oodata veebruari alguseks, kuid hotellide ja restoranide liidu esialgsetel andmetel olid ööbijateks kõige suuremas mahus kohalikud, kuigi oli ka turiste.

«Paraku nii soomlaste kui venelaste osakaal oli väga väike ja kriisieelsetest mahtudest väga kaugel,» tõdes Maidla.

Lisaks aastavahetusele on ka jaanuari esimene nädal tavapäraselt olnud populaarne vene turistide seas. Maidla tõi välja, et ka näiteks Tallinna jõuluturg oli enne koroonat avatud veel jaanuari alguseski, lisaks jagus kliente muidugi hotellidesse, restoranidese, kauplustesse ja muuseumitesse.

Ent tänavu Maidla sõnul kahjuks vene turistide üle väga rõõmustada ei saa – muu hulgas kuna Venemaa on piiranud riigipiiri ületamist maismaad pidi, samuti pole Venemaaga enam ka lennuühendusi.

Ühtlasi nentis Maidla, et aastavahetus on vaid üks öö ning nüüd on ees keerulisemad ajad.

«Aasta alguse kuud on nii majutuses kui restoranides tavapärasest oluliselt vaiksem aeg, kus suve ja aastavahetuse sündmustega teenitud kasumi arvelt venitatakse järgmise hooaja alguseni,» selgitas ta. Sel aastal pole aga palju neid, kel varusid on õnnestunud teenida – pigem tasuti suve teenistustest kevadiste mastaapsete piirangute tagajärgi.

Lähipäevil saavad ettevõtjad kätte ka oma elektriarved. «Need on kahtlemata rasked kulud igale ettevõttele ja perele, aga kui sissetulekud on olnud juba kaks aastat väga piiratud ja ebastabiilsed, on need arved hoopis teise mõjuga,» märkis Maidla.

Ometi on tema sõnul ka positiivset – broneeringute ja päringute hulk eesolevaks suveks on lootustandev ja kui pandeemia kulgemise osas uusi ebameeldivaid üllatusi ees ei ole, siis on hotellide ja restoranide uus mure leida ja kiiresti välja õpetada uued inimesed, et oodatav nõudlus ära teenindada.