Tallinki reisijate arv vähenes mullu viiendiku võrra

«2021. aasta ei toonud meile veel palju loodetud ja kaua oodatud pandeemia lõppu ning suuremat taastumist, mis tähendas seda, et enamuse aastast veetsime me taas kord kastist välja lahendusi otsides, leiutades erinevaid mooduseid, kuidas hoida inimesi ja kaupa liikumas pidevalt muutuvate ja tihti viimasel hetkel kehtestatud reisipiirangute olukorras,» kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.

«Juba teist aastat järjest pidime me olema ülimalt loomingulised, tegutsema pidevalt piire kombates ja nihutades, tuues uute partnerite ja tihti ka riiklike ametkondadega koostöös pardale uusi testimise ja vaktsineerimisteenuseid. Seda kõike ikka selleks, et tagada tervetele inimestele, kellel vaja reisida, ohutuid reisimisvõimalusi,» lisas Nõgene.

Kuigi reisijate arvud 2021. aastal ei vastanud Tallinki 2020. aasta lõpu ootustele, on ettevõttel Nõgene sõnul hea meel selle üle, et vähemalt aasta teises pooles kasvas reisijate arv möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 21 protsenti ning aasta keskpaiku õnnestus taasavada mitmed populaarsed liinid, mis olid pandeemia algusest saati ajutiselt suletud.

«Tallink Grupp seisab 2022. aasta stardijoonel lootusrikkalt ja suurte ootustega, et sel aastal tuleb lõpuks läbimurre paremuse poole, mida oleme nii kaua oodanud. Organisatsioonina oleme me õhukesemad, kuluefektiivsemad ja anname endast kõik, et tagada meie ettevõtte jätkusuutlikkus. Meie professionaalne Tallink Silja meeskond jätkab järjekindlalt tööd meie tegevuste, plaanide ja eesmärkide taastamise, täiendamise ja lihvimisega, nagu me tegime seda visalt ka aastal 2021,» kinnitas Nõgene.