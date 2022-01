Meelelahutussektor on kaotanud oma turust üle kolmandiku

«Ürituste korraldajate jaoks on pandeemial laastav mõju olnud. Samas oleme eesoleva aasta osas positiivselt meelestatud, sest näeme, et 2022. aastaks on Eestisse plaanitud rekordarv välisartistide esinemisi. Ka teatriasutused on hästi aktiivsed etenduste kavade koostamisel. Inimeste suurt ootust meelelahutusturu avanemisele näitab detsembris müüdud Piletilevi Kinkepiletite arv, mis kasvas võrreldes 2020. aastaga võrreldes kaks korda,» avaldas Piletilevi juhatuse liige Jaanus Beilmann, kelle sõnul lisab kasvav konkurents kindlasti omajagu pinget ürituste korraldajatele.

«Kui pandeemia alguses töötas barjäärina ka see, et inimesed kartsid, et jäävad ostetud piletitest ilma, siis koostöös If P&C Insurance'iga tõime esimesena Eesti turule ka piletikindlustuse teenuse. Täna näeme oma statistikast, et seoses mitmete ürituste ärajäämisega aitas Piletilevi 2020. aastal korraldajatel tagasi osta kahe miljoni euro eest 86 000 piletit ja 2021. aastal 1,2 miljoni euro eest 40 000 piletit,» lausus Beilmann.