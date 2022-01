Ükssarvik Deel liitus e-residentsuse virtuaalse turuplatsiga

«Vabakutselisus ja diginomaadlus on täna globaalsed megatrendid ja e-residentsus on esimene riigiprogramm maailmas, mis võimestab kaugettevõtjaid ning ka kaugtöö tegijaid, pakkudes 100% digitaalseid lahendusi. Nõudlus kaugtööd lihtsustavate teenuste järele on suur ja oleme uhked, et Deeli laiast teenuseportfellist on nüüd võimalik mugavalt osa saada ka ligi 90 000 e-residendil,» ütles Haav.