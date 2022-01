TEHIK otsib 5 miljoniga sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi arendajat

SKAIS on üldnimetus sotsiaalkindlustusameti põhitegevusi toetavale infosüsteemile, mis koosneb kolmest andmebaasist: riiklik pensionikindlustuse register, arstliku ekspertiisi andmekogu ja ohvriabi juhtumite andmebaas, selgub hankedokumentidest.

Praeguseks on SKAIS-ist kujunenud üks riigi suuremaid ja mahukamaid infosüsteeme. SKAIS-i vahendusel teostatakse igakuiselt kindlatel kuupäevadel üle 800 000 isikule mitmesuguseid sotsiaalkindlustushüvitiste väljamakseid, mis moodustavad pea 27 protsenti riigi eelarvest, seades süsteemile väga suured nõudmised.

Viimase 12 aasta jooksul on aga SKAIS-i funktsionaalsust laiendatud üle 20 valdkonna võrra, kusjuures lisatud funktsionaalsus on teistsuguse loogikaga ja muutnud infosüsteemi arhitektuuri ebaselgeks ja halvasti arusaadavaks. Eesmärk on järgmiste aastate jooksul viia läbi teenuste redisain ja tehniline uuendamine, sellega koos viiakse teenused järk-järgult üle infosüsteemi SKAIS2