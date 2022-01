AS Inbank emiteeris 6 miljoni euro eest uusi aktsiaid

Inbanki omakapitali turuväärtuseks on uute aktsiate emiteerimise järel 224 miljonit eurot.

Inbanki tegevjuhi ja juhatuse esimehe Priit Põldoja sõnul on aktsiaemissiooni eesmärk kapitalistruktuuri tugevdamine ja mitmekesistamine, et toetada panga rahvusvahelist kasvu.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4500 aktiivset koostööpartnerit ja 743 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.