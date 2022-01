Peep Talving: Eesti meditsiin vajab heldemat rahastamist

«Mu võrdluseks on minu taust, seega Rootsi, Norra, Ameerika Ühendriigid ja Lõuna-Aafrika, ja kui lisan siia ritta Eesti, tuleb öelda, et Eesti meditsiin on optimeeritud ja efektiivistatud maksimumini, aga kriisid vajavad enamat,» ütles Talving Lääne Elule antud intervjuus.

«Oleme nende kriiside käigus näinud, et kui tuleb peale Covidi-laine, hakkab meil plaaniline ravi üsna pea kukkuma. Nakkushaiglate võimekus nii maailmas kui ka Eestis ei olnud ju arvestanud pandeemiaga. Vaatamata sellele oli teise laine tipul meil Eestis pandeemiale profileeritud 1016 voodikohta. Tavaolukorras on Eestis nakkushaigustele 91 voodikohta. Seega võimekus on praeguse rahastusmudeli juures väike ja vajab kindlasti suurendamist,» kinnitas Talving.

Talving ütles, et regionaalhaiglas täitmata on 100–120 üdede ametikohta. «Õdede koolitustellimus peaks oluliselt suurenema. Saan aru, et see maksab palju raha, ja õed ei pruugi pärast koolituse läbimist ju jääda tööle haiglavõrgu haiglatesse, vaid lähevad erameditsiini. Usun, et sellest tuleb üle vaadata, ka need õed on siiski olemas. Kui tuleb kriis, tulevad õed appi, kui on väga vaja,» sõnas Talving.